Додон раскритиковал решение суда о войсках РФ в Приднестровье

Среда, 03 мая 2017, 12:20

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что решение Конституционного суда, который признал неконституционным размещение на территории Молдовы иностранных военных контингентов, оставляет место для различных интерпретаций и политических спекуляций.

Об этом Додон написал на своей странице в Facebook.

"Не в первый раз этот состав Конституционного суда кланяется перед унионистами. Создается впечатление, что судьи КС хотели и букву Конституции соблюсти, но и румынское гражданство не скомпрометировать", - заявил он.

По словам Додона, такой посыл судей КС заставляет его решительнее действовать для защиты нейтралитета и территориальной целостности.

"Состав КС изменится, а страна останется, и останется то, что судьи поставили под сомнение", - считает президент Молдовы.

Напомним, Конституционный суд Молдовы признал неконституционным нахождение на территории Республики Молдова военных баз или воинских контингентов, контролируемых другими государствами.

Вместе с тем Конституционный суд (КС) постановил, что участие Молдовы в международных операциях по поддержанию мира не противоречит нейтральному статусу страны.

Ранее сообщалось, что пророссийский президент Молдовы Игорь Додон в очередной раз выступил против открытия офиса НАТО и заявил, что хочет, чтобы Молдова была страной без каких-либо иностранных войск, включая российские.