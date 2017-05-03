Исламисты разрабатывают медиаплатформу для пропаганды – Европол

Среда, 03 мая 2017, 17:51

В ходе спецоперации, проведенной Европолом совместно со спецслужбами нескольких стран, была выявлена социальная медиаплатформа, которую исламисты разрабатывали для распространения пропаганды.

Об этом заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, передает Reuters.

Новая онлайн-платформа была обнаружена на прошлой неделе в рамках 48-часовой операции, направленной против распространения экстремизма в интернете.

"В рамках этой операции было выявлено, что ИГИЛ разрабатывает собственную социальную медиаплатформу, свой собственный сегмент интернета, чтобы распространять свою пропаганду", - заявил Уэйнрайт.

Благодаря совместной спецоперации Европола со спецслужбами США, Бельгии, Греции, Польши и Португалии были обнаружены и удалены более 2 тысяч материалов экстремистского характера.

В основном это были материалы пропагандистских органов ИГИЛ и "Аль-Каиды", опубликованные на 52 онлайн-платформах.

Ранее сообщалось, что ИГИЛ вербует подростков в Германии через социальные сети и мессенджеры.

Глава полицейской спецслужбы ФРГ Ханс-Георг Масен заявлял, что ИГИЛ руководит террористами-одиночками в Европе через интернет.