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Сенат Нидерландов во вторник проголосует за ассоциацию Украины с ЕС

Вторник, 30 мая 2017, 07:49
Версия для печати Комментарии

30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) будет голосовать относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и в случае положительного решения правительство сможет ратифицировать этот документ.

На прошлой неделе в Сенате состоялись дебаты по ратификации Соглашения, которые засвидетельствовали создание большинства в поддержку документа.

Кроме традиционных сторонников соглашения, сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA, документ поддержали девять сенаторов партии CDA, которая официально выступает против принятия, а также трое сенаторов от партии CU, которая также официально не поддерживает ратификацию.

Этого большинства будет достаточно для успешного голосования.

Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина-ЕС.

На прошлой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что 30 мая Сенат поддержит Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

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