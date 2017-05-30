Сенат Нидерландов во вторник проголосует за ассоциацию Украины с ЕС

30 мая Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) будет голосовать относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и в случае положительного решения правительство сможет ратифицировать этот документ.
На прошлой неделе в Сенате состоялись дебаты по ратификации Соглашения, которые засвидетельствовали создание большинства в поддержку документа.
Кроме традиционных сторонников соглашения, сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA, документ поддержали девять сенаторов партии CDA, которая официально выступает против принятия, а также трое сенаторов от партии CU, которая также официально не поддерживает ратификацию.
Этого большинства будет достаточно для успешного голосования.
Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина-ЕС.
На прошлой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что 30 мая Сенат поддержит Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.