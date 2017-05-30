В правительстве рассказали, что означает полное вступление в силу Соглашения об ассоциации

Вторник, 30 мая 2017, 15:26

Вице-премьер по евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала ратификацию Нидерландами Соглашения об ассоциации победой прогресса над популизмом.

Об этом она написала в Twitter.

"Мы приветствуем мудрое и дальновидное решение Сената Нидерландов. Окончательная ратификация соглашения - это важная победа прогресса над популизмом", - написала Климпуш-Цинцадзе.

В офисе вице-премьера рассказали, что после передачи ратификационных документов в Брюссель, ассоциация Украина - Европейский Союз будет утверждена Советом ЕС и соглашение начнет действовать в полном объеме, а не в режиме временного применения, как прежде.

"Во-первых, начинает действовать статья 1 Соглашения: устанавливаются отношения ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме важного символического значения, сегодняшнее решение открывает для нас еще больше возможностей для практической политического и экономического сотрудничества", - говорится в сообщении офиса на странице в Facebook.

Кроме того, начинается применение частей соглашения, предусматривающих более тесное сотрудничество в ряде отраслей.

"Когда закончатся все формальности, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС станет полноценным международным договором. Это открывает большое окно возможностей и для нас, и для Евросоюза. Мы должны максимально воспользоваться этим", - заявили в офисе вице-премьера.

Напомним, во вторник Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По предварительным подсчетам, 50 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения, 25 были против.