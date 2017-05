В правительстве рассказали, что означает полное вступление в силу Соглашения об ассоциации

Вице-премьер по евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала ратификацию Нидерландами Соглашения об ассоциации победой прогресса над популизмом.

Об этом она написала в Twitter.

"Мы приветствуем мудрое и дальновидное решение Сената Нидерландов. Окончательная ратификация соглашения - это важная победа прогресса над популизмом", - написала Климпуш-Цинцадзе.

We welcome wise and farsighted decision of #NL Senate. Final #ratification of #EUUA #AA #DCFTA -important victory of progress over populism. pic.twitter.com/cttW6y2jX2