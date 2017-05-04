Тиллерсон: права человека больше не будут определять отношения США с миром

Четверг, 04 мая 2017, 11:41

Соединенные Штаты не должны ставить условие сотрудничества с другими странами принятие "американских ценностей", в частности, в сфере прав человека.

Об этом в среду, 3 мая, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает Associated Press.

Тиллерсон отметил, что США не смогут достичь целей в области политики национальной безопасности, если "будут ставить условие принятия американских ценностей".

"В некоторых обстоятельствах, если оговаривать наши усилия в сфере безопасности принятием наших ценностей, мы, очевидно, не достигнем наших целей. Это действительно создает препятствия для нашей способности продвигать наши интересы по безопасности, наши экономические интересы", - подчеркнул госсекретарь США.

В то же время Тиллерсон заверил, что США ни в коем случае не будут отказываться от своих основных ценностей.

"Это не означает, что мы оставляем ценности на обочине. И это не значит, что мы не стремимся к свободе, человеческому достоинству и должному обращению с людьми по всему миру", - отметил госсекретарь США.

Тиллерсон добавил, что США должны и будут требовать от других стран предпринимать "определенные действия в отношении поведения с собственным народом", если они захотят сотрудничать с Соединенными Штатами. Одновременно США будут выступать в поддержку своих ценностей, не используя их как рычаг".