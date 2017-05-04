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Тіллерсон: права людини більше не будуть визначати відносини США зі світом

Четвер, 04 травня 2017, 11:41
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Сполучені Штати не повинні ставити за умову співпраці з іншими країнами прийняття  "американських цінностей", зокрема, у сфері прав людини.

Про це у середу, 3 травня, заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, передає Associated Press.

Тіллерсон відзначив, що США не зможуть досягнути цілей у сфері політики національної безпеки, якщо "ставитимуть за умову прийняття американських цінностей".

"За деяких обставин, якщо обумовлювати наші безпекові зусилля прийняттям наших цінностей, ми, очевидно, не досягнемо наших безпекових цілей. Це справді створює перешкоди для нашої здатності просувати наші безпекові інтереси, наші економічні інтереси", - наголосив держсекретар США. 

Водночас Тіллерсон запевнив, що США у жодному разі не будуть відмовлятися від своїх основних цінностей.

"Це не означає, що ми залишаємо цінності на узбіччі. Й це не означає, що ми не прагнемо до свободи, людської гідності і належного поводження з людьми по всьому світу", - відзначив Держсекретар США. 

Тіллерсон додав, що США повинні та будуть вимагати від інших країн вживати "певних дій щодо поведінки із власним народом", якщо вони захочуть співпрацювати зі Сполученими Штатами. Водночас США виступатимуть "на підтримку своїх цінностей, не використовуючи їх як важіль". 

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