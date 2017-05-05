Терминал аэропорта Хитроу приостановил полеты из-за подозрительного предмета

Пятница, 05 мая 2017, 13:56

Лондонский аэропорт Хитроу приостановил полеты из терминала №3 из-за обнаружения подозрительного предмета в багаже.

Об этом сообщает Reuters.

В пресс-службе аэропорта заявили, что работа терминала была приостановлена в связи с проблемами безопасности, однако больше никаких деталей разглашать не стали.

"Полеты из терминала №3 были приостановлены на короткое время из-за проблем с безопасностью. Мы просим прощения у пассажиров, если это коснулось их путешествий", - отметили в пресс-службе аэропорта.

В полиции Лондона подтвердили, что работают в аэропорту в связи с обнаружением подозрительного предмета.

Аэропорт Хитроу располагает пятью терминалами и является одним из наиболее загруженных аэропортов мира. Терминал №3 обслуживает в основном дальнемагистральные рейсы, хотя предлагает также и некоторые европейские направления.

Напомним, накануне в аэропорту Хитроу по подозрению в терроризме задержали мужчину.