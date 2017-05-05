Терминал аэропорта Хитроу приостановил полеты из-за подозрительного предмета

Лондонский аэропорт Хитроу приостановил полеты из терминала №3 из-за обнаружения подозрительного предмета в багаже.
Об этом сообщает Reuters.
В пресс-службе аэропорта заявили, что работа терминала была приостановлена в связи с проблемами безопасности, однако больше никаких деталей разглашать не стали.
"Полеты из терминала №3 были приостановлены на короткое время из-за проблем с безопасностью. Мы просим прощения у пассажиров, если это коснулось их путешествий", - отметили в пресс-службе аэропорта.
В полиции Лондона подтвердили, что работают в аэропорту в связи с обнаружением подозрительного предмета.
Аэропорт Хитроу располагает пятью терминалами и является одним из наиболее загруженных аэропортов мира. Терминал №3 обслуживает в основном дальнемагистральные рейсы, хотя предлагает также и некоторые европейские направления.
Напомним, накануне в аэропорту Хитроу по подозрению в терроризме задержали мужчину.