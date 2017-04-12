Первая статистика безвиза в Грузии: за полторы недели в ЕС не пустили трех грузин

Среда, 12 апреля 2017, 13:49

Министерство внутренних дел Грузии обнародовало данные о пересечении границы шенгенской зоны гражданами своего государства.

Об этом сообщает издание Allnews.ge.

По данным грузинских властей, в течение 11 дней работы безвиза – с 28 марта по 7 апреля – в ЕС направились около 7000 граждан Грузии.

Трем из них было отказано во въезде. У одного не оказалось биометрического паспорта, один не предоставил пограничникам подтверждение бронирования гостиницы, один – не имел документов в подтверждение цели визита.

Как известно, при безвизовом режиме пограничник имеет право спрашивать у посетителей о цели визита и может отказать во въезде при отсутствии подтверждающих документов; также пограничник может отказывать во въезде и при наличии визы.

До начала действия безвиза в Грузии был крайне высокий уровень отказов в шенгенских визах – более 12% за 2016 год.