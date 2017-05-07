Во Франции проходит второй тур выборов президента

Воскресенье, 07 мая 2017, 09:07

Во Франции в воскресенье проходит второй тур выборов президента страны.

На пост главы государства претендуют лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Избирательные участки в континентальной Франции открылись сегодня в 8 утра по местному времени (9 по Киеву) и закроются в 19:00 или в 20:00 в зависимости от городов.

Французские граждане, живущие на заморских территориях Франции, смогли проголосовать во втором туре президентских выборов уже в субботу.

В выборах смогли принять участие французские избиратели из стран Северной и Южной Америки.

Результаты местного голосования будут объявлены не ранее, чем завершится общий подсчет голосов.

Результаты последних социологических опросов показали, что фаворитом второго тура является Макрон, за которого могут проголосовать более 60% из 48 миллионов французских избирателей.

Как сообщалось, 4 мая Макрон на последних перед выборами телевизионных дебатах победил свою соперницу Марин Ле Пен.