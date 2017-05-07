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У Франції проходить другий тур виборів президента

Неділя, 07 травня 2017, 09:07
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У Франції в неділю проходить другий тур виборів президента країни.

На пост глави держави претендують  лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон та кандидат від партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Виборчі дільниці у континентальній Франції відкрилися сьогодні о 8 ранку за місцевим часом (9 за Києвом) і закриються о 19:00 або о 20:00 залежно від міст.

Французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів вже у суботу. 

У виборах також змогли взяти участь французькі виборці з країн Північної та Південної Америки. 

Результати місцевого голосування будуть оголошені не раніше, ніж завершиться загальний підрахунок голосів.

Результати останніх соціологічних опитувань засвідчили, що фаворитом другого туру є Макрон, за якого можуть проголосувати понад 60% із 48 мільйонів французьких виборців.

Як повідомлялося, 4 травня Макрон на останніх перед виборами телевізійних дебатах переміг свою суперницю Марін Ле Пен.

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