ЕС: Британия должна согласиться на погашение своих долгов блока к переговорам

Среда, 03 мая 2017, 13:39

Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Британия должна согласиться на погашение финансовых долгов, которые она должна отдать блоку, до начала переговоров о ее будущих отношениях.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Мы должны урегулировать эти расчеты, не больше не меньше", - заявил Барнье.

По его словам, бюджет ЕС на ближайшие несколько лет был принят совместно с Британией, которая должна заплатить взнос, на который она согласилась.

"Мы вместе принимали решение относительно этих программ... Обязательства были приняты, они должны быть выполнены. Это вопрос ответственности", - добавил он.

Ранее сообщалось, что британский министр по Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания не будет платить 100 млрд евро (85 млрд фунтов) за "развода с ЕС".