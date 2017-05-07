Рейтинг партии Терезы Мэй выросла на 6% за неделю - опрос

Воскресенье, 07 мая 2017, 11:12

Премьер-министр Тереза Мэй уверенно лидирует в опросах общественного мнения в преддверии национальных парламентских выборов в следующем месяце.

Об этом сообщает Reuters.

Результаты опроса Opinium показали, что Консервативная партия на 16 процентных пунктов опережает Лейбористов – 46% до 30%.

Опрос YouGov, проведенный по заказу Sunday Times, показал преимущество партии Мэй в 19 пунктов, и рост на шесть пунктов за последнюю неделю.

Опрос ORB poll показал, что консерваторы увеличили свою поддержку на четыре пункта и опережают лейбористов на 15 процентов.

Напомним, Консервативная партия уверенно выиграла местные выборы в Великобритании, которые состоялись 4 мая.