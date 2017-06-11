В Латвию прибыли военные и танки из Испании для батальона НАТО

В воскресенье в Рижский порт прибыла военная техника испанской армии для многонационального батальона НАТО.
Об этом сообщает Delfi.
Более 300 испанских военнослужащих, которые входят в состав международного контингента, прибыли в Латвию еще в пятницу.
And Spanish 🇪🇸 military vehicles also arrive in #Latvia 🇱🇻 to join @NATO enhanced Forward Presence #eFP Battlegroup Latvia #WeAreNATO #MOPS pic.twitter.com/Jfk6G9nIf1— Estado Mayor Defensa (@EMADmde) 11 червня 2017 р.
В в воскресенье в порт прибыли танки Leopard, боевые машины пехоты Pizarro, а также транспорт технической поддержки и логистики.
В течение двух дней техника будет переброшена на военную базу в Адажи, где будут дислоцированы подразделения испанской армии.
Как известно, в Латвии формируется боевая группа НАТО под руководством Канады. В состав группы входит более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.