В Латвию прибыли военные и танки из Испании для батальона НАТО

Воскресенье, 11 июня 2017, 17:36

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В воскресенье в Рижский порт прибыла военная техника испанской армии для многонационального батальона НАТО.

Об этом сообщает Delfi.

Более 300 испанских военнослужащих, которые входят в состав международного контингента, прибыли в Латвию еще в пятницу.

В в воскресенье в порт прибыли танки Leopard, боевые машины пехоты Pizarro, а также транспорт технической поддержки и логистики.

В течение двух дней техника будет переброшена на военную базу в Адажи, где будут дислоцированы подразделения испанской армии.

Как известно, в Латвии формируется боевая группа НАТО под руководством Канады. В состав группы входит более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.