В Латвию прибыли военные и танки из Испании для батальона НАТО

В воскресенье в Рижский порт прибыла военная техника испанской армии для многонационального батальона НАТО.

Об этом сообщает Delfi.

Более 300 испанских военнослужащих, которые входят в состав международного контингента, прибыли в Латвию еще в пятницу.

And Spanish 🇪🇸 military vehicles also arrive in #Latvia 🇱🇻 to join @NATO enhanced Forward Presence #eFP Battlegroup Latvia #WeAreNATO #MOPS pic.twitter.com/Jfk6G9nIf1