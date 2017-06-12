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Гройсман прокомментировал скандал с украинскими истребителями в Хорватии

Понедельник, 12 июня 2017, 13:26
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Украинская сторона приглашала хорватских экспертов для предоставления разъяснений после скандала с ремонтом истребителей МиГ-21.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью изданию Jutarnji Vijesti.

"Укрспецэкспорт прошлого года направил хорватской стороне два письма, в которых пригласил хорватских экспертов посетить Украину и получить разъяснения по всем вопросам. Ни на одно письмо не было  ответа. Однако это дело не имеет никакого влияния на дружеские украинского-хорватские отношения, потому что у него не хорватские корни ", - сказал Гройсман.

Он также отрицал, что заключенное соглашение было "аферой", как об этом писали хорватские СМИ.

"Я хотел бы использовать слово "афера" не в отношении ремонта, а в отношении сильной информационной кампании в хорватских СМИ, которые следят за этим капитальным ремонтом в течение более четырех лет", - добавил он.

Напомним, в марте 2016 стало известно, что Военная полиция Хорватии проводит расследование против Министерства обороны относительно приобретенных и модернизированных в Украине советских истребителей МиГ-21.

В рамках соглашения Хорватия заплатила более 13 млн евро за капитальный ремонт семи МиГ-21 в Украине и купила еще пять самолетов такого же типа.

Расследование хорватской военной полиции показало, что в модернизированных истребителей были старые запчасти из Болгарии, Алжира и бывшего Советского Союза, не соответствующих технической документации, предоставленной украинской компанией.

Кроме того, военно-воздушные силы Йемена утверждали, что пять из закупленных истребителей были на самом деле собственностью этой страны.

В украинском государственном предприятии "Укрспецэкспорт" заявления хорватской стороны по закупке истребителей МиГ-21 назвали частью информационной войны.

В декабре 2016-го двум гражданам Хорватии, один из которых является сотрудником Министерства обороны, были предъявлены обвинения в получении взятки от "Укрспецэкспорта" при заключении сделки.

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