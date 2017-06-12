Гройсман прокоментував скандал з українськими винищувачами у Хорватії

Понеділок, 12 червня 2017, 13:26

Українська сторона запрошувала хорватських експертів для надання роз’яснень після скандалу з ремонтом винищувачів МіГ-21.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв’ю виданю Jutarnji Vijesti.

"Укрспецекспорт минулого року надіслав хорватській стороні два листи, в яких запросив хорватських експертів відвідати Україну і отримати роз'яснення з усіх питань. На жоден лист відповіді не надійшло. Проте, ця справа не має ніякого впливу на дружні українсько-хорватські відносини, тому що вона має не хорватські коріння", - сказав Гройсман.

Він також заперечив, що укладена угода була "аферою", як про це писали хорватські ЗМІ.

"Я хотів би використати слово "афера" не щодо ремонту, а щодо сильної інформаційної кампанії в хорватських ЗМІ, які слідкують за цим капітальним ремонтом протягом більше чотирьох років", - додав він.

Нагадаємо, у березні 2016 року стало відомо, що Військова поліція Хорватії проводить розслідування проти Міністерства оборони стосовно придбаних і модернізованих в Україні радянських винищувачів МіГ-21.

В рамках угоди Хорватія заплатила понад 13 млн євро за капітальний ремонт семи МіГ-21 в Україні і купила ще п'ять літаків такого ж типу.

Розслідування хорватської військової поліції показало, що у модернізованих винищувачів були старі запчастини з Болгарії, Алжиру і колишнього Радянського Союзу, що не відповідає технічній документації, наданій українською компанією.

Крім того, військово-повітряні сили Ємену стверджували, що п'ять із закуплених винищувачів були насправді власністю цієї країни.

В українському державному підприємстві "Укрспецекспорт" заяви хорватської сторони щодо закупівлі винищувачів МіГ-21 назвали частиною інформаційної війни.

У грудні 2016-го двом громадянам Хорватії, один з яких є співробітником Міністерства оборони, були пред'явлені звинувачення в одержанні хабара від "Укрспецекспорту" під час укладання угоди.