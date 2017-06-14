Нападавший, который стрелял в конгрессмена США, скончался от ранений - Трамп

Подозреваемый в стрельбе в городе Александрия в американском штате Вирджиния, который ранил конгрессмена, скончался от полученных ранений.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.
"Нападавший умер от полученных ранений", - сказал Трамп.
Также сообщается, что полиция установила личность нападавшего - им оказался 66-летний Джеймс Ходжкинсон из Иллинойса. Мотив нападения пока неизвестен.
Сотрудник правоохранительных органов сообщил, что стрельба в Вирджинии расследуется как уголовное преступление, а не террористический акт.
Напомним, в среду утром неизвестный мужчина с винтовкой открыл огонь на бейсбольном поле в Вирджинии, где в тот момент тренировались члены Республиканской партии.
В результате инцидента ранения получили пять человек. Среди раненых - член Палаты представителей Конгресса, координатор фракции республиканцев Стивен Скалис.
Скалис получил ранение в бедро и ему уже сделали операцию. По информации медиков, конгрессмен находится в стабильном состоянии.