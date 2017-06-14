Нападавший, который стрелял в конгрессмена США, скончался от ранений - Трамп

Среда, 14 июня 2017, 18:53

Подозреваемый в стрельбе в городе Александрия в американском штате Вирджиния, который ранил конгрессмена, скончался от полученных ранений.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.

"Нападавший умер от полученных ранений", - сказал Трамп.

Также сообщается, что полиция установила личность нападавшего - им оказался 66-летний Джеймс Ходжкинсон из Иллинойса. Мотив нападения пока неизвестен.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил, что стрельба в Вирджинии расследуется как уголовное преступление, а не террористический акт.

Напомним, в среду утром неизвестный мужчина с винтовкой открыл огонь на бейсбольном поле в Вирджинии, где в тот момент тренировались члены Республиканской партии.

В результате инцидента ранения получили пять человек. Среди раненых - член Палаты представителей Конгресса, координатор фракции республиканцев Стивен Скалис.

Скалис получил ранение в бедро и ему уже сделали операцию. По информации медиков, конгрессмен находится в стабильном состоянии.