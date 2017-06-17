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"План Маршалла" для Украины представят на саммите Восточного партнерства

Суббота, 17 июня 2017, 13:32
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Так называемый "План Маршалла" о долгосрочной поддержке Украины, официально поддержан Европейской народной партией, будет представлене на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

Об этом один из авторов документа экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс рассказал в интервью "Сегодня".

"Мы представим "план Маршалла для Украины" на саммите Восточного партнерства в ноябре, где, надеемся, упоминание об этом документе появится в итоговой декларации саммита", - отметил Кубилюс.

"Сейчас мы двигаемся дальше, планируем до конца июня поехать в Берлин и Брюссель. Также есть целый ряд конференций, скажем, в Лондоне в начале июля", - рассказал Кубилюс о подготовке документа.

Напомним, резолюция с поддержкой так называемого "плана Маршалла" для Украины была единогласно одобрена на конгрессе Европейской народной партии на Мальте.

В резолюции говорилось, что Европейский союз и страны-члены должны разработать двусторонние и многосторонние программы, включающие немедленную военную, гуманитарную и экономическую поддержку продвижения демократических реформ и долгосрочной внешней политики Украины по европейской и евроатлантической интеграции.

Подробнее о "Плане Маршалла для Украины" читайте в интервью Кубилюса "Европейской правде": "Андрюс Кубилюс: Есть поддержка" плана Маршалла "для Украины, речь идет о 5 млрд евро в год".

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