Полиция: во время пожара в Лондоне могли погибнуть 58 человек

Суббота, 17 июня 2017, 17:54

58 человек пропали без вести или, вероятно, погибли в результате пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне.

Об этом в субботу на брифинге заявил командир полиции Лондона Стюарт Канди, сообщает BBC.

К цифре, названной полицией, входят 30 погибших, смерть которых была подтверждена ранее. Впрочем, Канди отметил, что это не окончательная цифра, и она может возрасти.

Командир Канди призвал всех, кому удалось бежать во время пожара из дома, сообщить об этом властям, чтобы их можно было вычеркнуть из списков пропавших без вести. BBC сообщает, что пропавших может быть 70 человек.

Напомним, мощный пожар в Grenfell Tower вспыхнул в ночь на 14 июня. 16 июня официально подтвердили гибель 30 человек. По данным источников издания The Sun, по меньшей мере 65 человек погибли в огне.