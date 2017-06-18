Масштабные лесные пожары в Португалии унесли жизни 43 человек

В результате масштабных лесных пожаров в центральной части Португалии погибли 43 человека.
Об этом сообщил государственный секретарь Португалии по внутреннему управлению Хорхе Гомес, сообщает португальский портал RTP.
Значительная часть погибших была найдена в автомобилях, на которых они пытались бежать из охваченного пожарами региона Пердоган-Гранде.
Часть людей погибла, отравившись дымом и угарными газами.
59 человек, в основном гражданских, доставили в больницы Лиссабона, Коимбры и Порту с ранениями различной степени тяжести. Пять человек - ребенок и четверо пожарных - находятся в тяжелом состоянии.
Тушение пожаров, в котором принимает участие 700 пожарных, продолжается. Свою помощь в тушении уже согласились предоставить Испания и Франция.
Португальские СМИ отмечают, что речь идет об одной из самых смертоносных катастроф в истории страны. Правительство страны в связи с пожарами в воскресенье утром объявило о чрезвычайном положении.
В последние дни Португалия страдает от сильной жары, когда температура превышает 40 градусов.