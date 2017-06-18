Масштабные лесные пожары в Португалии унесли жизни 43 человек

Воскресенье, 18 июня 2017, 11:49

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В результате масштабных лесных пожаров в центральной части Португалии погибли 43 человека.

Об этом сообщил государственный секретарь Португалии по внутреннему управлению Хорхе Гомес, сообщает португальский портал RTP.

Значительная часть погибших была найдена в автомобилях, на которых они пытались бежать из охваченного пожарами региона Пердоган-Гранде.

Часть людей погибла, отравившись дымом и угарными газами.

59 человек, в основном гражданских, доставили в больницы Лиссабона, Коимбры и Порту с ранениями различной степени тяжести. Пять человек - ребенок и четверо пожарных - находятся в тяжелом состоянии.

Тушение пожаров, в котором принимает участие 700 пожарных, продолжается. Свою помощь в тушении уже согласились предоставить Испания и Франция.

Португальские СМИ отмечают, что речь идет об одной из самых смертоносных катастроф в истории страны. Правительство страны в связи с пожарами в воскресенье утром объявило о чрезвычайном положении.

В последние дни Португалия страдает от сильной жары, когда температура превышает 40 градусов.