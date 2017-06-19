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Главный друг Путина провалился на парламентских выборах во Франции

Понедельник, 19 июня 2017, 07:51
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Депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, который был одним из ключевых агитаторов за признание аннексии Крыма, проиграл во втором туре выборов кандидатке от партии президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает Le Parisien.

Представитель партии "Республиканцы" Мариани баллотировался от 11 заграничного округа, который объединяет французских избирателей Азии, Австралии, Океании, а также нескольких восточноевропейских стран, среди которых Украина и Россия.

За Мариани проголосовали всего около 19% избирателей, в то время как его соперница Анн Женет от партии "Вперед, республика!" победила с большим отрывом: Женет поддержали более 54% избирателей. В воскресенье вечером Мариани официально признал свое поражение на выборах.

Тьерри Мариани известный как ключевой организатор незаконных визитов европейских депутатов в аннексированный Крым. Он является депутатом парламента с 1994 года и одним из "тяжеловесов" партии "Республиканцы", где отвечает за связи с Россией (подробнее о нем - в статье "Французский десант в Крыму: зачем приехали депутаты и кто они на самом деле?").

После поездок в Крым делегации во главе с Мариани лоббировали в европейских структурах мнение о том, что в Крыму у татар нет проблем. После скандала из-за его поездки Мариани отстранили от должности в ПАСЕ. По представлению СБУ Украинская власть наложила на депутата санкции, ему запрещен въезд в Украину.

Как сообщала "Европейская правда", во втором туре парламентских выборов победила партия Эммануэля Макрона вместе с партнерами. 350 мест обеспечивают абсолютное большинство для президентского альянса в парламенте.

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