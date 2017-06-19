ЕС продлил на год санкции против оккупированного Крыма

Понедельник, 19 июня 2017, 10:49

Совет ЕС продлил до 23 июня следующего года санкции против оккупированного Крыма и Севастополя.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"19 июня 2017 года Совет ЕС продлил ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Решение о продлении санкций было принято без обсуждения.

В Совете ЕС также напомнили о том, что Европейский союз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается преданным политике непризнания аннексии.

Как известно, срок действия нынешних санкций истекает 23 июня.

Санкции включают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Ожидается, что вскоре также будут продолжены экономические санкции против России, введенные из-за ее роли в конфликте на востоке Украины.