Послы ЕС на год продлят запрет на инвестиции в Крым – журналист

Пятница, 02 июня 2017, 11:01

Послы стран-членов Европейского Союза на следующей неделе могут продолжить ограничительные меры ЕС, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС, вероятно, на следующей неделе продолжат запрет на инвестиции из ЕС в Крым еще на один год", - написал Йозвяк.

Eu ambassadors are likely to next week prolong the EU's investment ban in #Crimea for 1 more year. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 червня 2017 р.

В июне 2016 года Евросоюз продлил на год запрет на инвестиции в аннексированный Российской Федерацией Крым. Срок действия нынешних санкций истекает 23 июня этого года.

Санкции включают запрет на: импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.