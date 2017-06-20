Меркель выступила против изоляции Трампа на саммите "Большой двадцатки"

Вторник, 20 июня 2017, 07:56

Канцлер Германии Ангела Меркель менее чем за три недели до начала саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге призвала участников группы воздержаться от "единоличных действий" на встрече.

Об этом она заявила в понедельник, 19 июня, во время встречи в рамках подготовки к проведению саммита G20, сообщает Deutsche Welle.

По мнению Меркель, в нынешние непростые для международной политики времена во время такого мероприятия существует шанс отыскать общие интересы.

Она в очередной раз раскритиковала решение Соединенных Штатов Америки выйти из Парижского климатического соглашения, информирует агентство dpa. Впрочем, канцлер выступила против изоляции президента США во время саммита в Гамбурге.

"Все же США является очень важным членом G20 и федеральное правительство Германии будет радостно приветствовать их делегацию несмотря на все разногласия во взглядах", - заявила Меркель

Саммит Большой двадцатки состоится в Гамбурге 7-8 июля. На встречу прибудут лидеры крупнейших экономик мира, в том числе президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.

Отметим, что во время саммита G7 мировые лидеры не смогли договориться с Дональдом Трампом по воплощению в жизнь климатического соглашения. После этого Меркель заявила, что США и Великобритания больше не являются надежными партнерами Европы, поэтому европейцам следует взять свое будущее в собственные руки.

Вскоре Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижской климатического соглашения.