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Меркель виступила проти ізоляції Трампа на саміті "Великої двадцятки"

Вівторок, 20 червня 2017, 07:56
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель менш ніж за три тижні до початку саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі закликала учасників групи утриматися від "одноосібних дій" на зустрічі.

Про це вона заявила у понеділок, 19 червня, під час зустрічі у рамках підготовки до проведення саміту G20, повідомляє Deutsche Welle.

На переконання Меркель, у нинішні непрості для міжнародної політики часи під час такого заходу існує шанс відшукати спільні інтереси.

Вона вкотре розкритикувала рішення Сполучених Штатів Америки вийти з Паризької кліматичної угоди, інформує агенція dpa. Утім, канцлер виступила проти ізоляції президента США під час саміту в Гамбурзі.

"Все ж Сполучені Штати Америки є дуже важливим членом G20 і федеральний уряд Німеччини радо вітатиме їхню делегацію попри усі розбіжності в поглядах", - заявила Меркель

Саміт Великої двадцятки відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня. На зустріч прибудуть лідери найбільших економік світу, у тому числі президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін.

Зазначимо, що під час саміту G7 світові лідери не змогли домовитися з Дональдом Трампом щодо втілення у життя кліматичної угоди. Після цього Меркель заявила, що США та Велика Британія більше не є надійними партнерами Європи, тому європейцям слід взяти своє майбутнє у власні руки.

Невдовзі Дональд Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди

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