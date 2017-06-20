Консультативная миссия ЕС: не имеем претензий к СБУ, но реформа нужна

Вторник, 20 июня 2017, 18:46

Консультативная миссия Европейского союза (КМЕС) заявляет, что имеет эффективное сотрудничество с СБУ и призывает этот орган к реформе.

Об этом говорится в комментарии КМЕС, предоставленный "Европейской правде" в ответ на публикацию о проблемах в реформировании ГПУ и СБУ.

Миссия отмечает, что сотрудничала со службой в выработке проекта возможной реформы. "Кястутис Ланчинскас (глава миссии) не говорил в интервью, что СБУ не хочет реформироваться. На самом деле проект концепции реформирования СБУ, разработанный консультативной группой под руководством Офиса связи НАТО и КМЕС, был одобрен самим СБУ", - говорится в комментарии.

В дипмиссии одновременно подчеркнули, что Служба безопасности Украины нуждается в реформировании.

"Концепция реформы, если она будет корректно внедрена, поможет СБУ достичь своей цели стать чисто органом по сбору разведывательных данных, что будет соответствовать полномочиям разведывательных органов стран-членов НАТО ... Это предусматривает передачу компетенции правоохранительных и следственных органов другим органам власти", - говорится в заявлении.

КМЕС также призвала украинские власти утвердить и ввести указанную реформу.

Как сообщалось, на текущей неделе в издании EUObserver была опубликована статья на базе интервью руководителя с критикой в ​​адрес ГПУ и СБУ. Критические замечания по реформированию ГПУ в миссии дополнительно не прокомментировали.