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В Кремле назвали "неприемлемым" требование США покинуть восточную Украину

Среда, 21 июня 2017, 17:36
Версия для печати Комментарии

В России считают "неприемлемым и неправильным" заявление Белого дома о том, что санкции против РФ не отменят, пока Россия не оставит восточную Украину.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Reuters.

Песков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который заявил накануне, что санкции с России не снимут, пока она не оставит оккупированные территории на востоке Украины.

"Мы неоднократно заявляли, что Россия не присутствует на территории Донбасса. Вот почему мы считаем подобные заявления неприемлемыми и неправильными", - сказал Песков.

Напомним, накануне, в связи с агрессией РФ в Украине, США ввели санкции еще против 38 физических и юридических лиц, среди которых российские официальные лица, "чиновники" аннексированного Крыма и так называемых ЛНР/ДНР, российские банки, и против 20 "дочек" "Транснефти".

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