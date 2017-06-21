В Кремле назвали "неприемлемым" требование США покинуть восточную Украину

В России считают "неприемлемым и неправильным" заявление Белого дома о том, что санкции против РФ не отменят, пока Россия не оставит восточную Украину.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Reuters.
Песков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который заявил накануне, что санкции с России не снимут, пока она не оставит оккупированные территории на востоке Украины.
"Мы неоднократно заявляли, что Россия не присутствует на территории Донбасса. Вот почему мы считаем подобные заявления неприемлемыми и неправильными", - сказал Песков.
Напомним, накануне, в связи с агрессией РФ в Украине, США ввели санкции еще против 38 физических и юридических лиц, среди которых российские официальные лица, "чиновники" аннексированного Крыма и так называемых ЛНР/ДНР, российские банки, и против 20 "дочек" "Транснефти".