Найти
АКТУАЛЬНО

В Сенате США пройдут слушания о вмешательстве РФ в европейские выборы

В Лондоне эвакуируют жителей многоэтажек из-за опасной облицовки

Катар отклонил требования арабских стран, считает их неприемлемыми

The Washington Post: у Трампа появился новый утренний ритуал, связанный с Россией

У россиян при въезде в Украину будут отбирать биометрические данные - Турчинов

В Пакистане в результате трех взрывов погибли 35 человек, 100 ранены



В Италии предлагают допросить Путина в громком деле о "пакте между мафией и государством"

Суббота, 24 июня 2017, 17:31
Версия для печати Комментарии

Адвокат итальянского генерала Марио Мори предложил допросить президента РФ Владимира Путина в рамках громкого судебного разбирательства по уголовному делу "переговоры Итальянского государства – Мафия".

Об этом сообщает La Stampa.

Генерал Мори проходит по делу о секретных переговорах между высокопоставленными представителями итальянского государства и главарями мафиозного клана "Коза ностра", которые, по версии прокуратуры Палермо, имели место в начале 1990-х годов.

Бывшего главу спецподразделений карабинеров генерала Мори обвиняли в покровительстве бывшего босса "Коза Ностры".

В 2013 году его оправдали по обвинениям в том, что он якобы специально уклонился от захвата одного из боссов мафии. Прокуратура Палермо подала апелляцию на это решение, но в июне 2017 года Высший кассационный суд Италии подтвердил оправдательный приговор.

Адвокат Мори выдвинул предложение о допросе Путина в связи с появившимися аудиозаписями "прослушки", на которых один из боссов мафии говорит об убийствах в 1992 году двух судей, начинавших процесс против сицилийской мафии.

Один из погибших судей, Джованни Фальконе, также вел расследование относительно использования мафиозными кланами Италии так называемой "черной кассы КПСС".

Ему помогал тогдашний генеральный прокурор РФ Валентин Степанков, который позже написал книгу о приезде Фальконе в Москву.

Кроме генерала Мори по делу проходят экс-глава МВД Италии Никола Манчино, один из старейших друзей Сильвио Берлускони экс-сенатор Марчелло Дель Утри, а также несколько влиятельных боссов "Коза ностра".

Расследование дела о вероятных договоренностях между государством и мафией было начато прокуратурой Палермо в 2008 году.

Следователи заявляют, что в начале 1990-х годов, когда по указанию боссов "Коза ностра" в Италии были совершены несколько кровавых терактов, начались секретные переговоры между высокопоставленными представителями государства и главарями мафии, которые завершились достижением определенных соглашений. 

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:31
В Италии предлагают допросить Путина в громком деле о "пакте между мафией и государством"
16:36
У россиян при въезде в Украину будут отбирать биометрические данные - Турчинов
16:13
видео
Макрон и Шварценеггер потроллили Трампа из-за климатического соглашения
15:34
В Англии 27 многоэтажек не соответствуют требованиям пожарной безопасности
14:33
фото
США обнародовали фото опасного перехвата их самолета истребителем РФ
14:09
Террорист из Манчестера использовал видео с YouTube для создания бомбы
13:07
В Сенате США пройдут слушания о вмешательстве РФ в европейские выборы
12:49
фото
В Британии ученикам разрешили носить шорты, когда они пришли в юбках
12:14
Скончалась французская журналистка, раненная во время взрыва в Мосуле
11:54
Теракты в Пакистане: число погибших возросло до 61, более 260 раненых
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юлия Хорт, Парламентская экспертная группа по евроинтеграции

Гарантии вкладчикам банков: добрые намерения и подводные камни

На рассмотрение Рады предложены три инициативы, кардинально меняющие систему гарантирования банковских вкладов. Несмотря на декларирование европейских принципов, их внедрение позволит регулятору менять правления банков просто из-за собственного плохого настроения (укр.)

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Битва за Вашингтон: достижения и проблемы визита Порошенко в США

Два бизнесмена, решившие стать политиками; два политика, имеющие проблемы из-за России. В конце концов, даже проблемы они порой решают схожим образом: чтобы не продавать бизнес-империю после избрания на высший пост, и Порошенко, и Трамп использовали механизм "слепого траста"...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  