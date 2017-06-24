В Италии предлагают допросить Путина в громком деле о "пакте между мафией и государством"

Суббота, 24 июня 2017, 17:31

Адвокат итальянского генерала Марио Мори предложил допросить президента РФ Владимира Путина в рамках громкого судебного разбирательства по уголовному делу "переговоры Итальянского государства – Мафия".

Об этом сообщает La Stampa.

Генерал Мори проходит по делу о секретных переговорах между высокопоставленными представителями итальянского государства и главарями мафиозного клана "Коза ностра", которые, по версии прокуратуры Палермо, имели место в начале 1990-х годов.

Бывшего главу спецподразделений карабинеров генерала Мори обвиняли в покровительстве бывшего босса "Коза Ностры".

В 2013 году его оправдали по обвинениям в том, что он якобы специально уклонился от захвата одного из боссов мафии. Прокуратура Палермо подала апелляцию на это решение, но в июне 2017 года Высший кассационный суд Италии подтвердил оправдательный приговор.

Адвокат Мори выдвинул предложение о допросе Путина в связи с появившимися аудиозаписями "прослушки", на которых один из боссов мафии говорит об убийствах в 1992 году двух судей, начинавших процесс против сицилийской мафии.

Один из погибших судей, Джованни Фальконе, также вел расследование относительно использования мафиозными кланами Италии так называемой "черной кассы КПСС".

Ему помогал тогдашний генеральный прокурор РФ Валентин Степанков, который позже написал книгу о приезде Фальконе в Москву.

Кроме генерала Мори по делу проходят экс-глава МВД Италии Никола Манчино, один из старейших друзей Сильвио Берлускони экс-сенатор Марчелло Дель Утри, а также несколько влиятельных боссов "Коза ностра".

Расследование дела о вероятных договоренностях между государством и мафией было начато прокуратурой Палермо в 2008 году.

Следователи заявляют, что в начале 1990-х годов, когда по указанию боссов "Коза ностра" в Италии были совершены несколько кровавых терактов, начались секретные переговоры между высокопоставленными представителями государства и главарями мафии, которые завершились достижением определенных соглашений.