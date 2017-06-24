В Італії пропонують допитати Путіна в гучній справі про "пакт між мафією і державою"

Субота, 24 червня 2017, 17:31

Адвокат італійського генерала Маріо Морі запропонував допитати президента РФ Володимира Путіна в рамках гучного судового розгляду у кримінальній справі "переговори Італійського держави - Мафія".

Про це повідомляє La Stampa.

Генерал Морі проходить у справі про секретні переговори між високопоставленими представниками італійської держави і ватажками мафіозного клану "Коза ностра", які, за версією прокуратури Палермо, мали місце на початку 1990-х років.

Колишнього главу спецпідрозділів карабінерів генерала Морі звинувачували в заступництві колишнього боса "Коза ностри".

У 2013 році його виправдали за звинуваченнями в тому, що він нібито спеціально ухилився від захоплення одного з босів мафії. Прокуратура Палермо подала апеляцію на це рішення, але в червні 2017 року Вищий касаційний суд Італії підтвердив виправдувальний вирок.

Адвокат Морі висунув пропозицію про допит Путіна у зв'язку з появою аудіозаписів "прослушки", на яких один з босів мафії говорить про вбивства в 1992 році двох суддів, які починали процес проти сицилійської мафії.

Один із загиблих суддів, Джованні Фальконе, також вів розслідування щодо використання мафіозними кланами Італії так званої "чорної каси КПРС".

У розслідуванні йому допомагав тодішній генеральний прокурор РФ Валентин Степанков, який пізніше написав книгу про приїзд Фальконе до Москви.

Крім генерала Морі у справі проходять екс-глава МВС Італії Нікола Манчіно, один з найстаріших друзів Сільвіо Берлусконі екс-сенатор Марчелло Дель Утрі, а також кілька впливових босів "Коза ностра".

Розслідування справи про ймовірні домовленості між державою і мафією було розпочато прокуратурою Палермо в 2008 році.

Слідчі заявляють, що на початку 1990-х років, коли за вказівкою босів "Коза ностра" в Італії були здійснені кілька кривавих терактів, почалися секретні переговори між високопоставленими представниками держави і ватажками мафії, які завершилися досягненням певних угод.