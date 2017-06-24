Знайти
АКТУАЛЬНО

У Сенаті США пройдуть слухання щодо втручання РФ у європейські вибори

У Лондоні евакуюють жителів багатоповерхівок через небезпечне облицювання

Катар відхилив вимоги арабських країн, вважає їх неприйнятними

The Washington Post: у Трампа через Росію з'явився новий ранковий ритуал

У росіян при в'їзді в Україну будуть відбирати біометричні дані - Турчинов

У Пакистані в результаті трьох вибухів загинули 35 осіб, 100 поранені



В Італії пропонують допитати Путіна в гучній справі про "пакт між мафією і державою"

Субота, 24 червня 2017, 17:31
Версія для друку Коментарі

Адвокат італійського генерала Маріо Морі запропонував допитати президента РФ Володимира Путіна в рамках гучного судового розгляду у кримінальній справі "переговори Італійського держави - Мафія".

Про це повідомляє La Stampa.

Генерал Морі проходить у справі про секретні переговори між високопоставленими представниками італійської держави і ватажками мафіозного клану "Коза ностра", які, за версією прокуратури Палермо, мали місце на початку 1990-х років.

Колишнього главу спецпідрозділів карабінерів генерала Морі звинувачували в заступництві колишнього боса "Коза ностри".

У 2013 році його виправдали за звинуваченнями в тому, що він нібито спеціально ухилився від захоплення одного з босів мафії. Прокуратура Палермо подала апеляцію на це рішення, але в червні 2017 року Вищий касаційний суд Італії підтвердив виправдувальний вирок.

Адвокат Морі висунув пропозицію про допит Путіна у зв'язку з появою аудіозаписів "прослушки", на яких один з босів мафії говорить про вбивства в 1992 році двох суддів, які починали процес проти сицилійської мафії.

Один із загиблих суддів, Джованні Фальконе, також вів розслідування щодо використання мафіозними кланами Італії так званої "чорної каси КПРС".

У розслідуванні йому допомагав тодішній генеральний прокурор РФ Валентин Степанков, який пізніше написав книгу про приїзд Фальконе до Москви.

Крім генерала Морі у справі проходять екс-глава МВС Італії Нікола Манчіно, один з найстаріших друзів Сільвіо Берлусконі екс-сенатор Марчелло Дель Утрі, а також кілька впливових босів "Коза ностра".

Розслідування справи про ймовірні домовленості між державою і мафією було розпочато прокуратурою Палермо в 2008 році.

Слідчі заявляють, що на початку 1990-х років, коли за вказівкою босів "Коза ностра" в Італії були здійснені кілька кривавих терактів, почалися секретні переговори між високопоставленими представниками держави і ватажками мафії, які завершилися досягненням певних угод.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:31
В Італії пропонують допитати Путіна в гучній справі про "пакт між мафією і державою"
16:36
У росіян при в'їзді в Україну будуть відбирати біометричні дані - Турчинов
16:13
відео
Макрон та Шварценеггер потролили Трампа з приводу кліматичної угоди
15:34
В Англії 27 багатоповерхівок не відповідають вимогам пожежної безпеки
14:33
фото
США оприлюднили фото небезпечного перехоплення їх літака винищувачем РФ
14:09
Терорист з Манчестера використав відео з YouTube для створення бомби
13:07
У Сенаті США пройдуть слухання щодо втручання РФ у європейські вибори
12:49
фото
У Британії учням дозволили носити шорти, коли вони прийшли в спідницях
12:14
Померла французька журналістка, яка була поранена під час вибуху в Мосулі
11:54
Теракти у Пакистані: кількість загиблих зросла до 61, понад 260 поранених
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юлія Хорт, Парламентська експертна група з євроінтеграції

Гарантії вкладникам банків: гарні наміри та підводні камені

На розгляд парламенту запропоновано три ініціативи, які кардинально змінюють систему гарантування банківських вкладів. Попри декларування європейських принципів, їх впровадження дозволить регулятору змінювати правління банків просто через власний поганий настрій.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Битва за Вашингтон: здобутки та проблеми візиту Порошенка до США

Два бізнесмени, що вирішили стати політиками; два політики, що мають проблеми через Росію. Зрештою, навіть проблеми вони часом вирішують схожим чином: щоби не продавати бізнес-імперію після обрання на найвищу посаду, і Порошенко, і Трамп використали механізм "сліпого трасту"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  