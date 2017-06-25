В Ньюкасле автомобиль въехал в толпу людей, 6 человек травмированы

Воскресенье, 25 июня 2017, 13:41

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей в английском Ньюкасле.

Об этом сообщает BBC.

Наезд произошел в 9:14 по местному времени возле спортивного центра Westgate, где проходило празднование мусульманского праздника Ураза-байрам.

Сообщается, что сотни людей были на месте, чтобы отметить конец Рамадана.

В полиции сообщили, что в связи с инцидентом была задержана 42-летняя женщина.

Один из очевидцев рассказал: "Из того, что я понял, (женщина) собиралась выехать (с автостоянки - Ред.) на своем автомобиле, и я думаю, что она потеряла контроль".

В полиции сообщили, что инцидент не связан с терроризмом.

Напомним, 19 июня в Лондоне микроавтобус намеренно наехал на толпу людей. Инцидент произошел возле мечети Финсбери в 00:20 по местному времени. В это время в мечети закончилась молитва и люди выходили наружу.

В результате инцидента один человек погиб на месте, восемь доставлены в больницы.