Суд в Чехии окончательно ликвидировал "представительство ДНР" как незаконное

Среда, 28 июня 2017, 14:41

Областной суд в Остраве в среду принял решение ликвидировать самопровозглашенное "почетное консульство Донецкой народной республики", признав его деятельность незаконной.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Суд также принял решение о создании официального ликвидатора, чтобы обеспечить все необходимые формальности. Решение не является окончательным, потому что "консульство" рассматривает его как политически мотивированное и собирается подать апелляцию.

Министр иностранных дел Чехии требовал судебного запрета еще прошлой осенью, но суд запросил дополнительную информацию.

Так называемое "представительство ДНР" открылось в Остраве в прошлом году, его возглавила пророссийская активистка Нела Лескова. МИД Чехии заявил, что этот центр не является официальной дипломатической мисией, и подал жалобу в суд.

В ведомстве также подчеркнули, что Лискова несанкционированно использовала титул "Почетный консул", который процедурно находится в ведении МИД, таким образом обходя закон по отношению к Венской конвенции о консульских отношениях.

Напомним, организаторы "Представительского центра ДНР" в Чехии имеют связи с российскими организациями, финансируемыми Кремлем.

Подробнее читайте в статье "Дипломаты с автоматом": как донецкие сепаратисты создают миф о своем консульстве в ЕС".