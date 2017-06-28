Найти
АКТУАЛЬНО

Суд в Чехии окончательно ликвидировал "представительство ДНР" как незаконное

Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2018 года

НАТО поможет Украине защититься от кибератак - Столтенберг

Аграмунт грозит ПАСЕ судом за попытки лишить его должности

В Швейцарии возобновляются переговоры о воссоединении Кипра

В Греции продолжается мусорный кризис: коммунальщики отвергли предложения правительства



Суд в Чехии окончательно ликвидировал "представительство ДНР" как незаконное

Среда, 28 июня 2017, 14:41
Версия для печати Комментарии

Областной суд в Остраве в среду принял решение ликвидировать самопровозглашенное "почетное консульство Донецкой народной республики", признав его деятельность незаконной.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Суд также принял решение о создании официального ликвидатора, чтобы обеспечить все необходимые формальности. Решение не является окончательным, потому что "консульство" рассматривает его как политически мотивированное и собирается подать апелляцию.

Министр иностранных дел Чехии требовал судебного запрета еще прошлой осенью, но суд запросил дополнительную информацию.

Так называемое "представительство ДНР" открылось в Остраве в прошлом году, его возглавила пророссийская активистка Нела Лескова. МИД Чехии заявил, что этот центр не является официальной дипломатической мисией, и подал жалобу в суд.

В ведомстве также подчеркнули, что Лискова несанкционированно использовала титул "Почетный консул", который процедурно находится в ведении МИД, таким образом обходя закон по отношению к Венской конвенции о консульских отношениях.

Напомним, организаторы "Представительского центра ДНР" в Чехии имеют связи с российскими организациями, финансируемыми Кремлем.

Подробнее читайте в статье "Дипломаты с автоматом": как донецкие сепаратисты создают миф о своем консульстве в ЕС".

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:02
Британии может понадобиться переходный период, но он не будет неограниченным - Мэй
15:24
Макрона пригласил Трампа на День взятия Бастилии, президент США пока не ответил
15:04
МИД из-за атаки вирусов включил резервную систему оформления виз в аэропортах
14:41
Суд в Чехии окончательно ликвидировал "представительство ДНР" как незаконное
14:17
Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2018 года
13:43
Заместитель генсека НАТО возглавит работу альянса по борьбе с терроризмом
13:24
фото
Китай спустил на воду первый эсминец собственного производства
12:54
Канада и европейские союзники НАТО увеличат расходы на оборону на 4,3%
12:37
НАТО поможет Украине защититься от кибератак - Столтенберг
12:19
Парламент Германии в пятницу будет голосовать за однополые браки
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктория Вдовиченко, для Европейской правды

Возвращение Берлускони и расцвет евроскептиков: стресс-тест для итальянской политики

Выбор простых итальянских избирателей останавливается на традиционных консерваторах, и даже євроскептиках. Например, на партии "Лига Севера", которая не только обещает ограничить потоки мигрантов, но также агитирует избирателей к выходу Италии из еврозоны и ЕС...

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург

Аграмунта по осени снимают: все детали и сценарии скандала с пророссийским президентом ПАСЕ

Летом "показательного наказания" не будет: решение по Аграмунту отложили на осень. Пока он отказывается выполнять договоренность о своей отставке, сбежал из Страсбурга в Испанию и тем самым в очередной раз ухудшил ситуацию для себя. "Европейская правда" выяснила детали "аграмунтгейта"... (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  