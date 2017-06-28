МИД из-за атаки вирусов включил резервную систему оформления виз в аэропортах

Среда, 28 июня 2017, 15:04

Министерство иностранных дел утверждает, что смогло предотвратить сбои в компьютерной системе оформления виз иностранцам по прибытию в Украину, включив резервную систему.

Об этом заявил "Европейской правде" руководитель Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Проблем в оформлении виз иностранцам в Борисполе, Жулянах и Одессе в связи с вирусом не было. Все перешли на дублирующую программу", - рассказал он, комментируя системные сбои, которые усложнили работу украинских аэропортов.

Как известно, недавно Украина ввела в международных аэропортах Борисполь, Жуляны и Одесса оформление виз по прибытию для граждан нескольких десятков государств.

Дипломат заверил, что оформление виз перевели на резервный режим еще до вероятного возникновения проблем.

"Перешли, не дожидаясь сбоев. Отключили наши серверы и задействовали программу "Реноме", которая не нуждается в сети и доступе в интернет", - пояснил он.