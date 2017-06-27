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Вирусной атаке подверглись компании в Дании, Франции и Великобритании

Вторник, 27 июня 2017, 19:04
Версия для печати Комментарии

Хакерской атаке подверглись 27 июня не только украинские и российские компании, но и компании в Дании, Франции и Великобритании.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что пока неясно, были ли вызваны проблемы одним и тем же вирусом.

В Украине вирус Petya.A требует 300 долларов, чтобы отдать все заблокированные файлы. "Если вы видите этот текст, тогда ваши файлы недоступны, так как зашифрованы. Наверное, вы сейчас ищете вариант, как восстановить ваши файлы, но не теряйте на это время. Мы гарантируем, что вы сможете восстановить все ваши файлы безопасно и легко. Все, что вам необходимо, это подать платеж и приобрести ключ ", - говорится в вирусном сообщении.

Сообщается, такое же сообщения появилось и на компьютерах в офисах датской компании Maersk в Роттердаме.

Датский судоходный гигант заявил, что пострадал от вируса в ряде регионов из-за отключения компьютеров. "Мы можем подтвердить, что сбой вызван кибератакой", - сказал пресс-секретарь.

Сообщается, что пострадали и другие компании от возможной кибератаки, включая французскую компанию строительных материалов Saint Gobain и крупнейшее в мире рекламное агентство WPP (Великобритания), хотя непонятно, были ли вызваны проблемы одним и тем же вирусом.

Отметим, что по информации The Independent, компьютерные сети выходят из строя в Испании и Индии.

Напомним, Украину атаковал массовый интернет-вирус. Жертвами хакерской атаки стали Кабинет министров, Министерство инфраструктуры Ощадбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, OTP банк, Укрпочта, Новая почта, Аэропорт Борисполь, WOG, KLO, сеть гипермаркетов Эпицентр, Чернобыльская АЭС, 24 канал.

В начале мая масштабная вирусная атака поразила десятки тысяч компьютеров по всему миру. Вирус WannaCry заражал компьютер, шифруя все сохраненные на нем данные. При этом злоумышленники обещали раскодировать файлы после получения выкупа.

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