Парламент Великобритании выразил доверие правительству Терезы Мэй

Пятница, 30 июня 2017, 08:51

Парламент Великобритании проголосовал в пользу принятия программы консерваторов и таким образом выразил доверие правительству во главе с премьером Терезой Мэй.

Об этом сообщает Reuters.

За предложенную кабинетом министров законодательную программу отдали голоса 323 депутата. В свою очередь, 309 парламентариев выступили против.

Голосование стало серьезным испытанием для Терезы Мэй и ее Консервативной партии, которая по итогам парламентских выборов утратила абсолютное большинство в нижней палате парламента.

Мэй прервала свой короткий визит в Берлин, чтобы присутствовать на голосовании, то же самое сделал министр обороны Майкл Фаллон, покинувший Брюссель.

Голосование прошло не без трудностей. Оппозиционные партии предложили поправки, которые проверяли дисциплину сторонников Мэй, и правительству пришлось пойти на уступку во вопросе абортов, предоставив средства в Англии для женщин, прибывающих из Северной Ирландии.

Другие поправки оспаривали позицию по поводу выхода Британии из Европейского Союза, требуя, чтобы страна осталась в едином рынке блока. Они были отвергнуты.

Напомним, издание The Times сообщило, что премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй в процессе переговоров о создании коалиции с "Демократической юнионистской партией" (DUP) пообещала увеличить расходы для Северной Ирландии на 1 млрд фунтов.

Обещание о большем финансировании, которое составляет дополнительные 354 фунтов на человека в Северной Ирландии в течение двух лет, вызвало гнев в Шотландии и Уэльсе. Терезу Мэй обвиняют в том, что она фактически купила лояльность северных ирландцев.