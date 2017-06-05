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Выборы в Британии: консерваторы выиграют, но не получат абсолютного большинства

Понедельник, 05 июня 2017, 13:31
Версия для печати Комментарии

Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьер-министр Терезой Мэй, получит 305 мест в парламенте после досрочных выборов, которые состоятся 8 июня.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, сообщает Reuters.

Если это прогноз сбудется, консерваторам не будет хватать 21 депутата для формирования абсолютного большинства. На момент объявления досрочных выборов в апреле консерваторам прогнозировали 330 мест.

Оппозиционная Лейбористская партия, скорее всего, получит 268 мест в парламенте.

Результаты опроса ICM / Guardian poll показали, что консерваторы опережают лейбористов на 11%, тогда как неделю назад они имели на один процентный пункт больше.

Напомним, Консервативная партия Великобритании приостановила предвыборную кампанию из-за ночных атак террористов в Лондоне.

Об аналогичных решениях заявили также лидеры Лейбористской и Шотландской национальной партии.

Несмотря на новую террористическую атаку в Лондоне, в результате которой погибли 7 человек, внеочередные парламентские выборы в Великобритании не будут перенесены и состоятся 8 июня.

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