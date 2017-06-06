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Россия решила наказать Совет Европы деньгами, сокращает взнос на треть

Вторник, 06 июня 2017, 10:45
Версия для печати Комментарии

Российская Федерация приняла решение об уменьшении на треть своего взноса в бюджет Совета Европы.

Об этом заявил во вторник спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется и все, это почти 11 млн евро", - цитирует чиновника российское агентство ТАСС.

Володин утверждает, что соответствующее решение уже принято. "Заблокировали перечисление", - заявил он. По словам спикера Госдумы, это ему подтвердили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр иностранных дел Сергей Лавров.

По сообщению Совета Европы, российский взнос на 2017 год должен был составить чуть более 33 млн евро, что составляет 7,26% от общего бюджета организации. Каждая страна должна перечислять свой вклад тремя траншами в течение года равными частями.

Вячеслав Володин утверждает, что заблокированная третья часть взноса была предусмотрена для финансирования Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это утверждение не соответствует действительности, поскольку члены СЕ не платят отдельных перечислений на различные институты организации. Примечательно также, что бюджет ПАСЕ составляет менее 4% бюджета Совета Европы; в то время как россияне решили недоплатить более 30% своего взноса.

Как известно, с начала агрессии РФ против Украины продолжается кризис в отношениях России и Совета Европы, наиболее заметный в работе ПАСЕ. Россия с 2014 года не участвует или почти не участвует в работе ассамблеи. Сначала россияне не приезжали в Страсбург из-за наложенных на них политических санкций, а с 2016 года – не подают перечень своей делегации, чтобы избежать формального продления санкций.

С 2016 года также звучат заявления о возможном уменьшении финансирования СЕ со стороны России, однако в прошлом году вклад был перечислен полностью.

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