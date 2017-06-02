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Комитет ПАСЕ принял проект резолюции с возможностью импичмента Аграмунт

Пятница, 02 июня 2017, 13:08
Версия для печати Комментарии

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы сегодня принял проект резолюции, предусматривающей возможность импичмента президенту организации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Резолюция также предусматривает возможность импичмента вице-президенту ПАСЕ, а также председателям комитетов и заместителям. Голосование в Ассамблее по документу состоится 27 июня.

"Очень важный шаг для выхода из кризиса, в который ПАСЕ завел президент Педро Аграмунт своим безответственным поведением", - написал Арьев.

Напомним, в апреле, после поездки Аграмунта в Сирию в составе делегации российских парламентариев, уже была достигнута договоренность об отставке президента ПАСЕ (подробнее об этом - в статье "Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки").

Однако в конце концов договоренности не были соблюдены. Председатель ассамблеи не объявил о дате своей отставки, а лишь выразил готовность уйти с должности, а 29 мая - приехал в Прагу для председательства на заседании Бюро ПАСЕ.

Позже стало известно, что руководство ПАСЕ достигло новой договоренности с Аграмунтом об условиях его дальнейшей работы во главе ассамблеи.

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