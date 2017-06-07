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Украина и Швейцария договорились об упрощении визового режима

Среда, 07 июня 2017, 12:31
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Украина и Швейцария в среду, 7 июня, подписали соглашение об упрощении визового режима.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс- Украина".

"Мы только что подписали два соглашения. Я подписал соглашение о фасилитации визового режима... Глава МВД Арсен Аваков подписал соглашение о реадмиссии", - сказал Климкин на совместной с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером пресс-конференции.

Необходимо отметить, что независимо от этого соглашения Швейцария с 11 июня становится безвизовой для граждан Украины, путешествующих с биометрическими загранпаспортами. В то же время для тех, кто будет оформлять визы в загранпаспорт старого образца, вводятся определенные упрощения визового режима.

При оформлении краткосрочных виз в страны Европейского союза теми гражданами Украины, которые не имеют биометрических паспортов, действует аналогичное упрощение визовых правил.

Напомним, правительство Украины одобрило проект соглашения об упрощении оформления виз со Швейцарией в ноябре. Согласно положениям соглашения, граждане Украины смогут оформлять визы в Швейцарию по упрощенной процедуре. Положения соглашения регламентируют условия и порядок упрощенного оформления для граждан Украины виз, в том числе многократных, расширяют категории граждан Украины, которые пользуются визовыми упрощениями, а также обусловливают отмену сборов за оформление виз для определенных категорий граждан Украины.

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