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Шотландские националисты потеряли треть мест в парламенте Великобритании

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Шотландские националисты потеряли треть мест в парламенте Великобритании

Пятница, 09 июня 2017, 09:53
Версия для печати Комментарии

Шотландская национальная партия (SNP) показала провальный результат на досрочных выборах в парламент Великобритании.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета 646 из 650 мест в Палате общин.

Шотландские националисты потеряли 21 место из 56, которые имели до выборов. В новом составе у них будет 35 депутатов. С таким результатом им будет гораздо труднее добиться проведения повторного референдума о независимости.

Лидер партии и первый министр Шотландии Никола Старджен заявила, что это "неутешительный результат" для ее политической силы.

"Существует явная неопределенность вокруг Brexit и независимости, которая явно будет фактором в определении окончательных результатов. Для SNP пора серьезно рассмотреть дальнейшие шаги", - сказала она.

Напомним, консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, Великобританию ожидает так называемый подвешенный парламент.

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