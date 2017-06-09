Выборы в Британии: правящая партия официально потеряла большинство в парламенте

Пятница, 09 июня 2017, 08:20

Консерваторы не смогли получить абсолютное большинство в парламенте, поэтому Великобританию ожидает так называемый подвешенный парламент.

Согласно последним данным, после объявления 635 из 650 мест, консерваторы получают 308 депутатских мест (по состоянию на 8.20 утра по киевскому времени), потеряв 11.

На 28 мандатов увеличивается фракция лейбористов - до 259.

Либеральные демократы - получат пока 12 мандатов, что на 5 больше, чем сейчас.

Шотландская национальная партия теряет 21 депутатское место, и получает 34 мандата.

Зато UKIP (Партия независимости Великобритании) - ключевой вдохновитель референдума о выходе из состава ЕС, на данный момент теряет своего единственного представителя в парламенте.

Отметим, что так называемые подвешенные парламенты, когда ни одна из партий не получает большинства в Палате общин, редко случаются в стране (в 1974 и 2010 годах).

В таком случае есть два варианта развития событий.

Первый - переговоры между лидерами партий и их командами в попытке сформировать новое коалиционное правительство, чтобы кто-то из лидеров двух главных партий - Тереза ​​Мэй или Джереми Корбин - стал премьер-министром и занял резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

Второй вариант - это когда лидер одной из партий может попробовать стать во главе правительства меньшинства, не вступая ни в какие принципиальные соглашения с другими партиями, вместо этого пытаясь заручиться их поддержкой при голосовании по каждому конкретному законопроекту.