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Более 45 тыс. украинцев пересекли границу с ЕС только с биометрическим паспортом

Понедельник, 26 июня 2017, 17:46
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С начала введения безвизовых поездок для граждан Украины по состоянию на 25 июня 45 000 украинцев пересекали границу с ЕС, имея только биометрический паспорт.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Путешествуя в страны Европы без виз 15 700 граждан пользовались авиационным транспортом. Другие воспользовались железной дорогой или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (16 300 граждан Украины) и Венгрией (6 400 граждан Украины).

При этом статистическое увеличение граждан, которые в рамках безвиза направлялись в европейские страны, фиксировалось в течение выходных.

Кроме того, с начала внедрения безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 43 гражданам Украины, в подавляющем большинстве из-за предыдущих нарушений миграционного законодательства стран ЕС.

В то же время Госпогранслужба сообщила, что за две недели с биометрическими паспортами границу в страны ЕС в целом пересекли 200 000 украинцев.

Как известно, в ночь на 11 июня страны-члены Евросоюза ввели безвизовый режим для Украины.

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