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Порошенко: Гельмут Коль видел Украину в семье европейских народов

Суббота, 01 июля 2017, 15:39
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Бывший канцлер Германии Гельмут Коль был другом Украины и видел украинский народ в семье европейских народов.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, который в субботу, 1 июля, принял участие в европейской церемонии памяти бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля в Страсбурге, сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня здесь, в Страсбурге Германия, Европа и весь мир прощались с большим немцем, большим канцлером, который объединил Германию. Большим лидером объединенной Европы и большим другом Украины, который видел Украину и украинский народ в семье европейских народов", - сказал Петр Порошенко.

Президент отметил, что от имени украинского народа почтил память "великого немца, большого европейца с благодарностью за все, что было сделано".

Порошенко подчеркнул, что именно Коль нашел правильную речь с тогдашним Советским Союзом. "Это он сделал большие шаги для того, чтобы был мир, чтобы никогда больше не началась война ... Сегодня время, чтобы мы научились у канцлера Коля как решать сложные, проблемные вопросы", - добавил президент.

Напомним, участие в первом в истории ЕС государственном акте прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем взяли многочисленные лидеры государств.

После церемонии в Страсбурге гроб с телом покойного доставят в Германии вертолетом, после чего ее отвезут в собор города Шпайер, где состоится панихида и прощание с военными почестями.

Согласно последней воле Коля, его похоронят не в Людвигсхафене, где покоятся другие члены его семьи, а на кладбище в Шпайере.

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