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Порошенко: Гельмут Коль бачив Україну в родині європейських народів

Субота, 01 липня 2017, 15:39
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Колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль був другом України та бачив український народ в родині європейських народів.

Про це заявив президент Петро Порошенко, який у суботу, 1 липня, взяв участь у європейській церемонії вшанування пам’яті колишнього канцлера ФРН Гельмута Коля у Страсбурзі, повідомляє прес-служба президента.

"Сьогодні тут, у Страсбурзі Німеччина, Європа і весь світ прощалися із великим німцем, великим Канцлером, який об’єднав Німеччину. Великим лідером об’єднаної Європи і великим другом України, який бачив Україну і український народ в родині європейських народів",  - сказав Петро Порошенко.

Президент відзначив, що від імені українського народу вшанував пам'ять "великого німця, великого європейця з вдячністю за все, що було зроблено". 

Порошенко підкреслив, що саме Коль знайшов правильну мову з тодішнім Радянським союзом. "Це він зробив великі кроки для того, щоб був мир, щоб ніколи більше не почалась війна… Сьогодні час, щоб ми навчилися у канцлера Коля як вирішувати складні, проблемні питання", - додав президент.

Нагадаємо, участь у першому в історії ЄС державному акті прощання з колишнім канцлером Німеччини Гельмутом Колем взяли численні лідери держав.

Після церемонії у Страсбурзі труну з тілом покійного доставлять до Німеччини вертольотом, після чого її відвезуть до собору міста Шпаєр, де відбудеться панахида і прощання з військовими почестями.

Згідно з останньою волею Коля, його поховають не в Людвігсхафені, де спочивають інші члени його сім'ї, а на кладовищі в Шпайєрі.

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