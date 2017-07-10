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Североатлантический совет во главе с генсеком НАТО проведет заседание в Киеве

Понедельник, 10 июля 2017, 08:32
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10 июля Украину посетит Североатлантический совет НАТО под председательством генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Согласно программе, 10 июля состоится встреча Комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины Петра Порошенко. Она начнется в 10:35, через два часа Порошенко и Столтенберг дадут совместную пресс-конференцию.

Во время визита Столтенберг выступит в Верховной Раде, выступление запланировано на 16:00. Североатлантический совет и генеральный секретарь встретятся со спикером парламента и руководителями парламентских фракций.

Столтенберг и послы НАТО посетят выставку, в которой представлены достижения 20-летнего сотрудничества Украина-НАТО.

Во время визита генсек НАТО также проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В понедельник Столтенберг и вице-премьер-министр по делам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе откроют новое здание Представительства НАТО в Украине.

Последний раз члены Североатлантического совета посещали Украину в июне 2008 года.

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