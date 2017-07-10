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Порошенко: кибератаку против Украины организовала РФ

Понедельник, 10 июля 2017, 13:42
Версия для печати Комментарии

Российская Федерация была организатором кибератаки против украинских компаний, банков и правительственных учреждений, которая произошла 27 июня.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Кибератаки - это ключевой элемент гибридной войны. И сейчас у нас есть свидетельства того, что последняя кибератака была организована Российской Федерацией", - сказал Порошенко.

Он отметил, что именно сотрудничество в области кибербезопасности является главным направлением в работе Украины и НАТО, один из трастовых фондов альянса конкретно работает в этой сфере.

"Речь идет не только об обеспечении программным обеспечением и технологиями, сейчас мы также получаем оборудования не только для защиты наших институтов от возможных последующих кибератак, но и для их предупреждения и обнаружения", - сказал Порошенко.

"Через 40 минут после нападения координация между странами НАТО, нашими партнерами, и Украина, была организована в достаточно эффективный способ, что дает нам возможность минимизировать волну нападений, которые произошли 27 июня", - добавил президент.

Как сообщалось, 27 июня стало известно об атаках вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Главными целями нового вируса стали Украина и Россия. Но вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Литве, Германии, Франции и США.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.

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