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Порошенко: кібератаку проти України організувала РФ

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Порошенко: кібератаку проти України організувала РФ

Понеділок, 10 липня 2017, 13:42
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Російська Федерація була організатором кібератаки проти українських компаній, банків та урядових інституцій, яка сталася 27 червня.

Про це заявив президент Петро Порошенко на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

"Кібератаки – це ключовий елемент гібридної війни. І зараз ми маємо свідчення того, що остання кібератака була організована Російською Федерацією", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що саме співпраця у галузі кібербезпеки є головним напрямком у роботі України та НАТО, один з трастових фондів альянсу конкретно працює в цій сфері.

"Йдеться не лише про забезпечення програмним забезпеченням та технологіями, зараз ми також отримуємо обладнання не лише для захисту наших інституцій від можливих наступних кібератак, але і для їх попередження і виявлення", - сказав Порошенко.

"За 40 хвилин після нападу координація між країнами НАТО, нашими партнерами, та Україною, була організована у досить ефективний спосіб, що дає нам можливість мінімізувати хвилю нападів, які сталися 27 червня", - додав президент.

Як повідомлялося, 27 липня стало відомо про атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній. 

Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Служба безпеки Україна опублікувала інформацію про те, як працює вірус та як від нього вберегтися.

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