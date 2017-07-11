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Боевики ИГИЛ объявили о гибели своего лидера Аль-Багдади - СМИ

Вторник, 11 июля 2017, 12:38
Версия для печати Комментарии

Боевики террористической организации "Исламское государство" заявили о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, который провозгласил "халифат" в Ираке и Сирии в 2014 году.

Об этом сообщает иракский телеканал Alsumaria News, ссылаясь на местный источник в иракской провинции Ниневия.

"ИГИЛ сделали краткое заявление о смерти своего лидера, известного как Абу Бакр аль-Багдади, без каких-либо подробностей, и призвали своих боевиков продолжать борьбу и поддерживать "стабильность оплотов государства Халифат", - сообщает телеканал.

Также сообщается, что боевики якобы назвали имя преемника погибшего, но телеканал не указывает этого имени.

Напомним, 16 июня Минобороны РФ заявило об уничтожении 300 боевиков ИГИЛ, включая лидера террористов Аль-Багдади в Сирии. Это якобы случилось вследствие российского авиаудара, нанесенного в конце мая.

Минобороны РФ обнародовало фотографию, которая должна была подтвердить уничтожение командного пункта террористической группировки "Исламское государство" в районе города Ракка в Сирии.

Международная военная коалиция против "Исламского государства", возглавляемая США, не подтвердила информацию россиян о гибели Аль-Багдади.

О смерти Аль-Багдади сообщали много раз, однако ни разу информация не исходила от ИГИЛ.

Известно, что в 2015 году Аль-Багдади получил тяжелое ранение, но смог после него восстановиться. Аль-Багдади практически не появляется на публике.

Лидер ИГИЛ крайне редко выступает с обращениями и практически никогда не показывает свое лицо - из соображений безопасности. Последнее обращение Аль-Багдади выпустил в ноябре 2016 года.

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