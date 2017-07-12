Украина начнет диалог с НАТО о присоединении к ПДЧ уже в ближайшее время - посол

Среда, 12 июля 2017, 14:23

Украина в ближайшее время начнет диалог с НАТО о том, каким образом получить приглашение к Плану действий по членству (ПДЧ).

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал новый глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

По его словам, это стало его задачей как посла Украины при НАТО.

При этом Пристайко не сомневается, что Украина точно инициирует процедуру присоединения к ПДЧ, хотя этого может и не произойти через ближайшую неделю или месяц.

"Мы не хотели бы просить то, что союзники не могут предложить. Но я, как посол, получил задание: мы должны начать диалог о том, каким образом спокойно и дипломатично Украина получит приглашение к ПДЧ. Уверен, он начнется уже в ближайшее время", - заявил посол.

По его словам, украинская сторона не хочет отправлять обращения о присоединении к ПДЧ до того, как НАТО будет готов его удовлетворить.

"Я ставлю цель достичь такого момента, когда Альянс сам ждет наше обращение и только оно поступит - торжественно и на ближайшем заседании предоставит Украине План действий по членству", - отметил Пристайко.

Как сообщалось, в понедельник президент Порошенко, отвечая на вопрос "Европейской правды", анонсировал начало диалога с альянсом о предоставлении Украине Плана действий по членству: "Мы считаем необходимым начать дискуссию о введении Плана действий относительно членства. Сегодня мы обсудили это и наши предложения о начале дискуссии были с удовлетворением восприняты (странами-членами НАТО) ".

Члены Североатлантического совета "приняли к сведению" стремление Украины получить План действий относительно членства, но не давали согласия на этот счет.