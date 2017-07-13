Порошенко: ни одна страна ЕС не лишит Украину ее европейского выбора

Четверг, 13 июля 2017, 12:02

Президент Петр Порошенко во вступительной речи на саммите Украина-ЕС сделал намек на неприемлемость претензий отдельных государств к фразе о "европейских стремлениях" государства.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Открывая саммит, Порошенко напомнил, что Украина уже сделала свой внешнеполитический выбор.

"Право выбора будущего принадлежит исключительно украинцам и ни одна страна мира не имеет право включать красный свет на этом пути. И ни одна нация не платила такую ​​высокую цену на этом пути", - заявил он.

Порошенко не стал напрямую упоминать о проблемах, которые появились во время согласования итоговой декларации саммита, но отметил недопустимость позиции политиков, которые ставят под сомнение европейский выбор Украины.

"При всем уважении к каждому лидеру институтов и государств ЕС я хочу подчеркнуть, что ни у кого нет никакого ни морального, ни политического права уступить буквой и духом Соглашения об ассоциации, его целью, его смыслом и его значением для украинского народа и для будущего нашего государства" , - заявил Порошенко.

"Украина четко декларировала свое европейское стремление и европейский выбор. Мы никому это ни отдадим и никто не имеет права у нас это забрать", - подчеркнул президент.

Подробнее о сложностях нынешнего саммита Украина-ЕС читайте в статье "Бесперспективный саммит: как Евросоюз заблокировал европейскую мечту Украины"