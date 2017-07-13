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Туск передал Порошенко ратифицированное Соглашение об ассоциации

Четверг, 13 июля 2017, 13:22
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Председатель Европейского совета Дональд Туск передал президенту Украины Петру Порошенко окончательное решение о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Туск сделал это во время совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко и главой Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером после саммита Украина-ЕС.

"Хочу воспользоваться случаем, чтобы передать вам этот документ. Это окончательное решение о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Поздравляю", - сказал Туск.

Туск отметил, что полностью ратифицированное Соглашение об ассоциации позволит укрепить сотрудничество и углубить политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Украины в Европейский союз.

Напомним, Совет ЕС утвердил Соглашение об ассоциации с Украиной и ЕС 11 июля, таким образом Европейский Союз окончательно завершил ратификацию Соглашения.

Ожидается, что она полностью вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

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