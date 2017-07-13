Великобритания опубликовала законопроект о Brexit

Четверг, 13 июля 2017, 14:49

Правительство Великобритании опубликовало законопроект о Brexit, предусматривающий, в частности, отмену действия законодательства ЕС в рамках выхода страны из Европейского союза.

66-страничный документ под названием "European Union (Withdrawal) Bill" размещен на сайте парламента.

Согласно документу, все существующее законодательство ЕС будет скопировано во внутреннее законодательство Великобритании, чтобы обеспечить плавный переход после Brexit.

Однако, парламент Великобритании получает право "изменить, отменить и улучшить" законы в случае необходимости.

"Внутреннее законодательство, принятое ЕС и влияющее на внутреннее законодательство до дня выхода, продолжает действовать в национальном законодательстве в день выхода и после дня выхода", - говорится в законопроекте.

В документе также указывается о прекращении верховенства права ЕС после Brexit.

"Суд или трибунал не связаны ни с установленными принципами, ни с любыми решениями, принятыми Европейским судом в день или после дня выхода, и не могут обращаться в Европейский суд по любым вопросам в день или после дня выхода. Суд или трибунал не должны учитывать то, что произошло в день или после Brexit с другим субъектом ЕС или ЕС, но может это сделать, если это считает целесообразным", - говорится в документе.

Законопроект должны одобрить обе палаты британского парламента. Как ожидается, он будет вынесен на обсуждение после парламентских каникул, то есть не раньше осени.